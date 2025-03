Filip Joos valt in katzwijm van speler Club Brugge: "Hij heeft dat wél"

Als Club Brugge dit seizoen nog kampioen wil spelen, zal het meer dan waarschijnlijk moeten kunnen rekenen op een fitte Ardon Jashari. De speler lijkt een blessure te hebben opgelopen en dus is het bang afwachten, want iedereen is vol lof.

Ardon Jashari lijkt wel degelijk een blessure te hebben opgelopen en dus is het bang afwachten wat Club Brugge nog van hem mag verwachten dit seizoen. Hem moeten missen zou een doemscenario zijn voor de play-offs. Knappe dingen laten zien Temeer hij echt wel knappe dingen laat zien in de competitie én de Champions League. "Jashari is wow ... Hij doet het inderdaad ook in de Champions League", opende Filip Joos de debatten in 90 Minutes. "Ik kan niet begrijpen dat die vorig jaar bij Luzern - niet eens kampioen, ze werden vierde in Zwitserland of zo. Hoe kan het dat zo'n speler niet ontdekt wordt en daar zijn eerste stapjes ..." Tijd geven "Vetlesen zijn begin was volgens jullie dan beter dan het begin van Jashari? Misschien wel, misschien is hij bedeesd. Ze geven de spelers tijd bij Club Brugge, maar brengen ze ondertussen wel al meteen." "Jashari heeft de verre oplossing en de korte oplossing. Hij draait enorm snel, maar hij ziet eruit als een gewone toeschouwer als hij in het publiek zit bij een match die hij niet speelt."





