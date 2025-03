Kanarie hoopt droomtransfer te versieren, maar moet eerst voor behoud zorgen in Limburg: "Aan mij om me bij STVV in de kijker te spelen"

STVV speelt zondag een heel belangrijke wedstrijd tegen OH Leuven. De Kanaries deden de afgelopen weken vertrouwen op met twee overwinningen, mede dankzij een sterke Leo Kokubo.

Kokubo begon wat aarzelend aan het seizoen, maar voelt zich nu steeds sterker tussen de palen. "Als team hebben we te veel tegengoals geïncasseerd, maar al bij al ben ik content", aldus de Japanner in Het Belang van Limburg.

Ondanks het moeilijke begin van het seizoen trok de doelman zich maar weinig aan van kritiek. “Van die kritiek heb ik eigenlijk niets meegekregen. Ik lig er ook niet wakker van, ik ben alleen met mezelf bezig en niet met wat anderen zeggen."

Droomtransfer in de maak?

Voor Kokubo is dit seizoen niet alleen belangrijk om STVV in eerste klasse te houden, maar ook om zichzelf in de kijker te spelen. Hij droomt van een stap naar een sterkere competitie en ziet vooral de Premier League en de Portugese competitie als interessante bestemmingen.

"Bij Benfica heb ik mogen proeven van de sfeer in de toppers tegen Sporting en Porto, dat was uniek. Aan mij om me bij STVV in de kijker te spelen", besluit de Kanarie.

De wedstrijd tegen Leuven is zeer belangrijk voor STVV. Met een overwinning komt het behoud zeer dichtbij, maar bij een minder resultaat wordt het afhankelijk van andere ploegen.