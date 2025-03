Opmerkelijk: Sterchele zat bijna bij andere Belgische topclub in plaats van Club Brugge

Na 13 jaar verliet Raymond Mommens afgelopen zomer blauw-zwart en keerde hij terug naar een oud nest. Bij Club was hij onder meer de ontdekker van Lior Refaelov. Nu is hij opnieuw actief bij Charleroi en in het verleden was hij ook nog actief bij andere teams.

Afgelopen zomer trok Raymond Mommens terug naar zijn oude liefde Charleroi. In het verleden was hij daar al eens actief én hij heeft ook een verleden bij RSC Anderlecht als scout.

En ook bij Charleroi zelf wist hij heel wat topspitsen aan te werven. François Sterchele, Jérémy Perbet, Cyril Théréau, Joseph Akpala zijn maar een paar van de namen.

Sterchele bijna naar Anderlecht in plaats van Club Brugge

“Wist je dat Théréau eigenlijk bij Club had moeten zitten en François Sterchele bij Anderlecht? Ik zat in 2007 even bij Anderlecht - ik was het daar overigens rap beu."

"Sterchele ging komen, Théréau was rond met Club. Maar op een dag is dat helemaal omgedraaid", aldus Mommens daarover in Het Nieuwsblad. Of hoe het ook helemaal anders had kunnen draaien.

Uiteindelijk ging Sterchele wél naar Club Brugge. De flamboyante aanvaller zou vrijdag normaal gezien 33 geworden zijn en daar maakte blauw-zwart ook een berichtje van op zijn sociale media. In 2008 kwam hij in Beveren om het leven in een zwaar verkeersongeval. RIP Cois!