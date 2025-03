Tedesco had ongelijk: Vanaken vindt het terecht dat hij weer Rode Duivel is en laat dat duidelijk blijken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na bijna twee jaar is Hans Vanaken terug bij de Rode Duivels. De kapitein van Club Brugge vindt dat hij ook tijdens zijn periode van afwezigheid zijn plaats had in de selectie.

De laatste minuten in het shirt van de Rode Duivels van Hans Vanaken dateren van 18 november 2022. Toen verloren de Rode Duivels net voor het WK in Qatar een oefenwedstrijd van Egypte, Vanaken startte in de basis en werd aan de rust vervangen.

Op het WK in Qatar bleef Vanaken drie wedstrijden op de bank, in juni 2023 werd hij voor het laatst opgeroepen voor twee EK-kwalificatiewedstrijden. Bondscoach Domenico Tedesco had Vanaken niet nodig.

Nieuwe start voor Vanaken bij de Rode Duivels

De nieuwe bondscoach, Rudi Garcia, wil Vanaken wel nieuwe een kans geven. "Of ik het nog verwacht had? Dat weet je nooit zeker, want ik ook nog geen gesprek gehad met de nieuwe bondscoach", zegt Vanaken.

"Iedereen start duidelijk met een propere lei bij de nieuwe bondscoach. Met mijn prestaties van dit seizoen is mijn selectie zeker te rechtvaardigen. Al had dat de voorbije jaren ook gekund, want ik speelde altijd op niveau."

Bij Tedesco was het duidelijk dat spelers in de Belgische competitie minder kans maakten om geselecteerd te worden. "Ik heb dat toen geaccepteerd. En ondertussen waren er ook leuke weekendjes met mijn gezin."