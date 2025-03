Dries Mertens wordt eindelijk in de bloemetjes gezet door ex-club, weliswaar drie jaar later dan de bedoeling was

Op 6 juni dit jaar is het eindelijk zover. Dan wordt Dries Mertens door de stad Napoli uitgeroepen tot ereburger. De titel werd drie jaar geleden al aangekondigd, maar het heeft tot dit jaar geduurd vooraleer de festiviteiten konden doorgaan.

In augustus 2022 kondigde burgemeester Gaetano Manfredi al het ereburgerschap van Dries Mertens aan. Door administratieve vertragingen kan het feest eindelijk doorgaan dit jaar, op 6 juni om specifiek te zijn.

Het was gemeenteraadslid Salvatore Flocco die de administratie een duwtje in de rug gaf, waardoor ze in Napoli eindelijk 'Ciro' kunnen vieren. "De hele stad kijkt ernaar uit", vertelt Flocco bij HLN. "Het verhaal van Mertens in Napoli is prachtig."

Topschutter

En of het een prachtig verhaal was. Mertens was in de negen jaar in Italië op zijn absolute piek en speelde zich in de harten van iedere Napolitaan. In totaal kwam hij 397 keer in actie en was hij goed voor 148 doelpunten en 90 assists.

Daarmee is hij tevens de topschutter aller tijden bij Napoli, waarbij hij spelers als Marek Hamsik en een zekere Diego Armando Maradona achter zich laat.

Zoontje Ciro

Ondanks het feit dat hij Napoli drie jaar geleden verliet voor Turkije, staat het appartement van Mertens nog steeds op zijn naam en keert hij er regelmatig terug.

"Ik ben hier niet geboren, maar deze stad was negen jaar lang mijn thuis en is een deel van mij geworden", aldus Mertens. "Ik ben trots dat mijn zoon Ciro in Napoli is geboren. Als wij de wereld rondreizen, zal hij altijd een Napolitaan zijn."