Gert Verheyen en co zeer kritisch voor nieuw competitieformat

Er is de laatste weken heel wat te zeggen over het competitieformat in de Belgische competitie. Vanaf het jaar 2026-2027 gaan we opnieuw naar een competitie met achttien ploegen en zonder play-offs. En dus heeft iedereen daar wel wat over te zeggen;

Er waren voorstanders van de play-offs en er waren tegenstanders. Alle analisten zijn blij dat er minder wedstrijden zullen moeten worden afgewerkt, maar er zijn toch ook duidelijk de nodige problemen.

Jammer

“Ik vind het eigenlijk ergens wel jammer. België was het enige land in heel Europa waar ze dit deden op deze manier en dat gaat nu weg. Die tien topwedstrijden op het einde vond ik wel mooi, ik kijk er voor dit seizoen opnieuw naar uit en de ontknopingen waren geweldig”, opende Youri Mulder.

Gert Verheyen pikte in Extra Time in: “In een normale competitie ga je misschien opnieuw meer spanning hebben voor elk duel en zeker tussen topclubs. Dat ze het doen voor minder wedstrijden, dat is een goede reden. Daar kan je enkel voor zijn.”

Sporteconomen

“Maar elke sporteconoom zal zeggen dat er geen plaats is voor zoveel profclubs in ons land en dat zeggen ze ook al jaren. Terug naar achttien is daar helemaal tegen ingaan. Ik ben voor spanning, maar niet voor kunstmatige spanning zoals met de halvering van de punten. De spanning om erbij te zijn is natuurlijk ook wel weg dan.”

Franky Van der Elst was dan weer fan van de play-offs: “Ik had het wel voor de play-offs, al had ik wel wat problemen met de halvering van de punten. Je had het ook zonder kunnen doen, het is ook niet altijd nodig.”