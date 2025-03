📷 JPL-clubs zijn Wereld Downsyndroomdag niet vergeten: ook Antwerp zet het heel zichtbaar in de kijker

Het is vandaag 21 maart 2025 en dus ook Wereld Downsyndroomdag. Op deze dag wordt nog een beetje meer bewustzijn gecreƫerd over het Downsyndroom, in de hoop gelijke rechten en kansen voor mensen met het Downsyndroom te bevorderen.

Er is een specifieke reden waarom 21 maart de Internationale Downsyndroomdag is. Het Downsyndroom staat ook wel bekend als 'trisomie' 21. Dit betekent dat het chromosoom 21 in plaats van tweemaal driemaal voorkomt (trisomie) in de kernen van de lichaamscellen. Daarom is de 21ste maart uitgekozen om hier extra aandacht aan te besteden.

Door een teveel aan DNA kunnen allerlei processen in het lichaam in de war geraken. Het is dus meer dan de moeite om alle mensen met het Downsyndroom te ondersteunen. Dat hebben ze ook in de Belgische voetbalwereld begrepen. Onder meer bij Antwerp FC blijven ze hierbij stilstaan en sturen ze een belangrijke boodschap de wereld in.

Het is eigenlijk een boodschap van de RAFC Academy, de jeugdopleiding bij Antwerp. "Want anders zijn is helemaal oké", klinkt het in een post op sociale media. Daar hoort uiteraard ook een foto bij met een rode sok aan de ene voet en een witte sok aan de andere voet. Twee verschillende sokken dragen is het universele gebaar om mensen met Down te ondersteunen.

Eerder op de dag verstuurde ook KV Mechelen reeds een tweet om met dit fenomeen mee te doen. Bij Malinwa hebben ze er meteen ook een actie in de fanshop aan gekoppeld. Bij stamnummer 25 hebben ze naast een geelrode sok ook gekozen voor een zwarte sok met geelrode accenten om op een dag als vandaag te kunnen dragen.

Vandaag trekken we twee verschillende kousen aan voor Wereld Downsyndroomdag! šŸ§¦



Wil jij deze toffe Malinwa-sokken ook? Scoor ze snel in de fanshop of online via: #mijnclubonzedroom — KV Mechelen (@kvmechelen) March 21, 2025

We wensen iedereen die iemand met het Downsyndroom in de familie of vriendenkring heeft alvast het allerbeste toe.