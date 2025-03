Marc Brys openhartig na zoveelste incident met Kameroense voetbalbond: "Laat me met rust!"

De potjes lijken stilaan over te koken bij Marc Brys. De bondscoach van Kameroen zat samen met zijn team meer dan vier uur vast op de luchthaven. Volgens Brys is het een zoveelste pesterij aan zijn adres en komt de spreekwoordelijke druppel in de emmer steeds dichterbij.

Na verschillende problemen met de vluchten moest de nationale ploeg van Kameroen uren op de luchthaven van Johannesburg verblijven, vooraleer ze per bus konden vertrekken.

Het team van Marc Brys arriveerde pas om vier uur 's nachts in het hotel. Geen ideale voorbereiding voor een kwalificatiewedstrijd die de dag erna plaatsvond.

Kameroen speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Swaziland. Ondanks de omstandigheden blijft het een zuur resultaat voor de ploeg van Brys.

Sfeer in de kleedkamer

Na de wedstrijd was Brys openhartig over de manier waarop hij behandeld wordt bij de nationale ploeg van Kameroen. Volgens de Belg is hij het slachtoffer van pesterijen en kritiek, wat voor voortdurende spanning zorgt bij de Kameroense voetbalbond.

Zo was zijn assistent opnieuw niet aanwezig bij een wedstrijd van Kameroen, wat de sfeer in de kleedkamer er niet op verbeterde. "Dit is een situatie waar we geen invloed op hebben", vertelt Brys, duidelijk geïrriteerd, na de wedstrijd.

"Ik heb vier coaches op de bank gezet, maar ik heb er maar één nodig", gaat hij verder. "En degene die ik nodig had, zit niet op de bank."

Vijandig

Brys benadrukte tijdens de persconferentie nog eens de vijandelijke sfeer die er rond hem hangt bij de Kameroense voetbalbond. "Ik ben hier gekomen om mijn werk te doen, maar het is hier nog steeds een vijandige situatie en dat wil ik niet."

"Als de president van Kameroen zegt dat het moet stoppen, en iedereen is het daarover eens, dan is het mijn keuze wie er op de bank zit en wie niet", besluit hij. "Laat me met rust, laat me werken."