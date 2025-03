KV Mechelen verlengt samenwerking met partner die prestaties van spelers moet verbeteren: "Een echte game-changer voor ons"

KV Mechelen heeft zijn samenwerking met STATSports verlengd, een bedrijf dat bekend staat om zijn GPS-prestatietracking. Malinwa wil met deze technologie ervoor zorgen dat de prestaties van hun spelers beter begrepen worden en zelfs verbeterd kunnen worden.

STATSports werkt al samen met topclubs zoals Liverpool, Arsenal, PSG en Juventus. De technologie biedt clubs de mogelijkheid om gegevens zoals snelheid, afgelegde afstand en intensiteit te volgen.

De trainers krijgen gedetailleerde gegevens om te zien hoe goed hun spelers presteren, wat ze goed doen en waar ze kunnen verbeteren. Dit helpt hen om het trainingsplan aan te passen voor betere en meer gerichte resultaten.

Thibaut Meyer, physical coach bij KV Mechelen, is tevreden met de technologie, zoals te lezen is op de clubwebsite. "Het integreren van STATSports is een game-changer voor ons. We kunnen de prestaties van onze spelers nauwkeurig volgen. Dit helpt ons niet alleen om de prestaties te optimaliseren, maar ondersteunt ook onze langetermijndoelen voor de ontwikkeling van onze spelers en het team."

Ook Sean O'Connor, medeoprichter van STATSports, is blij met de samenwerking. "We zijn trots om KV Mechelen toe te voegen aan de lijst van Pro League-clubs die onze technologie gebruiken."