Ex-spelers KV Mechelen, Zulte Waregem en Cercle Brugge zetten Rode Duivels samen met STVV-speler meteen onder druk

Terwijl de Rode Duivels zich via de barrages van de Nations League proberen te handhaven in de A-League stonden er ook al wedstrijden in de WK-kwalificaties voor het WK 2026 op het programma. Daarin zagen we in de groep van de Belgen niet echt verrassende uitslagen.

Wales is misschien wel de zwaarste tegenstander van de Rode Duivels in de WK-kwalificatiegroep voor het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Zij openden de debatten tegen Kazachstan. De thuisploeg begon zeer goed aan de wedstrijd en kwam ook snel op voorsprong via James, waarop de bezoekers via een strafschop wel op een 1-1 gelijkspel kwamen. Davies maakte er snel 2-1 van, met Matondo was het een ex-speler van Cercle Brugge die voor de verlossing zorgde. Liechtenstein - Noord-Macedonië 0-3 En ook Noord-Macedonië heeft geen steken laten vallen. Op bezoek bij Liechtenstein werd al bij al makkelijk gewonnen met 0-3. Trajkovski maakte er na vijf minuten al 0-1 van, hem kennen we nog van bij KV Mechelen en Zulte Waregem. Musliu zorgde nog voor de rust voor de 0-2. Hij speelt dit seizoen bij STVV. En het werd ook nog 0-3 dankzij Miovski. De Rode Duivels staan zo ook meteen op dit front onder druk. Zelf spelen ze pas in juni hun eerste kwalificatiewedstrijd. Dinsdag staan Noord-Macedonië en Wales tegenover elkaar.