FCV Dender komt met zeer goed nieuws over sterkhouder

FCV Dender kwam dinsdag met goed nieuws. De club heeft de optie in het contract van Bruny Nsimba gelicht.

Bruny Nsimba blijft nog zeker een jaartje langer bij FCV Dender. Het Nieuwsblad meldt dat de club de optie in zijn aflopend contract heeft gelicht.

In 2023 maakte Nsimba de overstap van SK Beveren naar Dender. Vorig seizoen scoorde hij op 30 matchen 14 keer, waardoor hij enorm belangrijk was in de promotiestrijd.

Dit seizoen kwam hij al 29 keer in actie en was hij goed voor zes doelpunten en twee assists. Het is ook de bedoeling dat de 24-jarige aanvaller binnenkort aan tafel zit voor een nieuw contract.

Dender speelde een zeer goed seizoen als promovendus en daar heeft Nsimba dus mee voor gezord. De club speelt de Europe Play-offs en opent zondag tegen KVC Westerlo.