Gaat miljoenenaankoop eindelijk doorbreken in Champions' Play-offs? "Het lijkt alsof hij hier al lang is, maar ..."

KAA Gent gaat er alles aan doen om geen mal figuur te slaan in de play-offs. Het heeft met Danijel Milicevic alvast zijn T1 langer vastgelegd tot juni 2028. En het rekent ook op zijn miljoenenaankopen om de topploegen van weerwerk te voorzien.

De Champions’ Play-offs zal niet makkelijk worden voor KAA Gent. Dat besefte Danijel Milicevic ook al na het gelijkspel tegen Club Brugge, dat werd behaald met veel moed en zelfopoffering.

Sonko renderende miljoenenaankoop?

“We weten dat we in dit soort wedstrijden niet altijd de controle over de match kunnen hebben, dus moeten we solidariteit laten zien. Als we samenwerken, kunnen we echter ver raken. Dat is heel mooi”, aldus de coach van de Buffalo’s.

Ook op topaankoop Momodou Sonko wordt gerekend in de play-offs. Hij kostte in januari 2024 meer dan zeven miljoen euro aan Gent en ook dit seizoen speelt hij niet constant – de laatste weken moest hij het stellen met invalbeurten.

Blijven werken

“Het is de Ramadan ook. Hij speelde heel goed tegen Beerschot en ook in Genk kwam hij goed in. We gebruiken hem op een goede manier, maar hij is nog steeds heel jong. Het lijkt alsof hij hier al heel lang is, maar hij moet stappen zetten.”

“Hij is meer op zijn gemak op de flank, dat klopt. Hij kan het verschil maken met zijn een-op-een situaties. Hij moet nu blijven werken”, aldus Milicevic daarover.