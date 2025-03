"Dat doet hij absoluut niet graag": Broer Tom doet enkele opvallende onthullingen over Senne Lammens

Senne Lammens heeft zichzelf dit seizoen op de kaart gezet bij Royal Antwerp FC. De doelman is echter niet vies van een grote portie bijgeloof, maar moet ook een en ander regelen voor zijn broer Tom.

Senne Lammens heeft er al een goed seizoen op zitten. Dat wil hij met Royal Antwerp FC ook in de Champions’ Play-offs maar al te graag bevestigen.

Gazet van Antwerpen sprak in aanloop naar de nacompetitie met zijn broer Tom, die in de derde afdeling speelt bij Erpe-Mere United. Hij heeft het over de nervositeit en het bijgeloof van zijn broer.

“Die nervositeit van mijn mama, die heeft Senne ook. Ook bij mij keert die wel een beetje terug. We zijn allebei ook dat tikkeltje bijgelovig”, klinkt het bij Tom.

“Ik zweer bij dezelfde menu voor de match: pasta pesto met kip. En naar Senne moet ik niets sturen voor de match over clean sheets. Dat brengt volgens hem ongeluk”, gaat Tom verder.

En de positie van zijn broer een beetje misbruiken, dat doet Tom ook graag. “Ik verzamel al een paar jaar voetbaltruitjes, dus dan vraag ik af en toe of hij geen truitje voor mij kan wisselen. Dat doet ie absoluut niet graag! Maar het vult wel de collectie aan.”