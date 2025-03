Ongezien aan de absolute top! 'Carlo Ancelotti neemt na dit seizoen afscheid van Real Madrid en... duidt zelf zijn opvolger aan'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Carlo Ancelotti is aan zijn laatste weken bezig als coach van Real Madrid. De Italiaan verlaat de Spaanse grootmacht op het einde van het seizoen. En hij kiest zelf zijn opvolger.

En deze keer is 't voor echt! Ook vorig seizoen was Carlo Ancelotti om te stoppen, maar uiteindelijk vond Real Madrid geen geschikte opvolger. De Italiaan stemde er vervolgens mee in om nog een voetbaljaargang door te gaan.

Florentino Perez gaat dit geen tweede keer laten gebeuren. De Spaanse media weten dat Xabi Alonso héél dicht bij een akkoord met Real Madrid staat. En ook in dit geval is 't deze keer voor echt.

Wie wordt de nieuwe coach van Real Madrid?

Ook twaalf maanden geleden was de voormalige middenvelder de gedoodverfde kandidaat om Ancelotti op te volgen. Alonso koos er echter voor om Bayer 04 Leverkusen - hij had Die Werkself net kampioen van Duitsland gemaakt - trouw te blijven.

Ancelotti zelf duwt eveneens in de rug van Alonso. De Italiaan is er zelf eveneens van overtuigd dat Alonso de geschikte kandidaat is om Real Madrid de komende seizoenen van prijzen te voorzien.

Ook de eerste keuze van Xabi Alonso

Voor de volledigheid: ook Manchester City volgt het dossier van Alonso op de voet. The Citizens laten Pep Guardiola de vrije keuze over zijn nabije toekomst. Al lijkt ook de GPS van Alonso al ingesteld op bestemming Madrid.