OFFICIEEL: Cercle Brugge kondigt komst van nieuwe pion aan

Cercle Brugge heeft donderdag zijn nieuwe assistent-coach voorgesteld. Robin Peter komt Jimmy De Wulf ondersteunen.

Ferdinand Feldhofer werd onlangs ontslagen bij Cercle Brugge, omdat de Vereniging werd veroordeeld tot de Relegation Play-offs.Niet lang nadien werd Jimmy De Wulf tot hoofdcoach benoemd.

Nu krijgt hij er met Robin Peter een assistent erbij, dat liet Cercle zelf weten via zijn officiële kanalen. Peter is een 37-jarige Duitser die toch al wat ervaring kon opdoen.

Hij was sinds 2011 actief bij RB Leipzig, waar hij bij de jeugdploegen coachte. In zijn laatste seizoen daar had hij de U19 onder zijn hoede, voordien ook de U17.

Tot begin februari was Peter hoofdcoach van het Nederlandse FC Emmen, maar een maand geleden gingen de twee uit elkaar. Technisch directeur Rembert Vromant reageerde op de clubwebsite al heel positief op zijn komst.

"We zijn blij om Robin te verwelkomen binnen de Cercle-familie. Hij heeft heel wat ervaring in het opleiden van spelers, gelooft in de spelfilosofie van Cercle en heeft heel sterke analytische vaardigheden. Daarnaast beschikt hij ook over uitstekende kwaliteiten in de coaching op het veld. We geloven dat Robin een perfecte aanvulling is voor onze huidige technische staf onder leiding van Jimmy De Wulf", klinkt het.