🎥 Ruben Van Gucht trekt er zich allemaal niets van aan en maakt de 'stunt' met Miss België compleet

Een tijdje geleden ging er een opvallende weddenschap de ronde. Zou Ruben Van Gucht binnen een jaar trouwen met de nieuwe Miss België, Karen Jansen? Uiteindelijk voegde hij de daad meteen bij het woord, zoals alleen Van Gucht dat kan.

Een maand geleden dook er bij een gokkantoor plots een gekke weddenschap op over een mogelijk huwelijk tussen Miss België Karen Fransen en Ruben Van Gucht.

De weddenschap werd snel offline gehaald. De reden? de weddenschap kon simpelweg niet gewonnen worden. Karen Jansen mag contractueel niet trouwen of kinderen krijgen tijdens haar eerste jaar als Miss België.

Daad met ferme knipoog bij het woord gevoegd

Ruben Van Gucht bleef echter geïnteresseerd. In de podcast 'Achter de Schermen' vertelde Van Gucht dat hij contact had gehad met Karen om te vragen of ze misschien wat extra geld konden verdienen met de weddenschap.

"Ik heb contact gehad met haar om te vragen of we misschien een centje kunnen bijverdienen. Wat als je contractbreuk zou plegen?"

Twee weken later was Miss België te gast in De Weekwatchers op Radio 2, het programma van Ruben Van Gucht. Waarop hij op de knietjes ging en haar (voor eventjes) ten huwelijk vroeg. Laat ze maar praten lijkt andermaal het devies ... Respect.