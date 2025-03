Franky Van der Elst is duidelijk en zegt wie volgens hem kampioen zal spelen

Eind mei weten we wie kampioen is, binnen een kleine twee maanden. Franky Van der Elst geeft zijn blik op de titelstrijd en zegt wie kampioen zal spelen.

De play-offs gaan vrijdagavond van start, met een wedstrijd tussen OH Leuven en Charleroi. Zaterdag worden de Champions' Play-offs op gang getrapt door Union SG en Antwerp terwijl de andere vier deelnemers op zondag spelen.

Er zijn een aantal kanshebbers om op het einde van de rit de titel te halen. Meestal wordt er aan KRC Genk, Club Brugge of Union SG gedacht, al mogen we een verrassing nooit uitsluiten.

Voor Franky Van der Elst is het duidelijk. "Ik zal mijn gevoel volgen: ik denk dat Genk het gaat halen. Club Brugge is medefavoriet, maar je kan niet ontkennen dat Genk in het voordeel is", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Het heeft 4,5 punt voorsprong, het heeft vier competitiematchen meer gewonnen, het is momenteel gewoon de beste ploeg. En het heeft een trainer met ervaring, die de druk tot nu toe prima weg wist te houden", klinkt het nog.

Fink verlengde onlangs zijn contract, wat Van der Elst ook heel terecht vindt. "Als je toch van plan bent om dat open te breken, is dit het ideale moment. Dat geeft de hele boel nog een boost. Goed gezien."