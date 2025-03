Hendrik Van Crombrugge zit ook bij Genk (opnieuw) op de bank en praat voor het eerst vrijuit over zijn situatie

Hendrik Van Crombrugge moet ook in Limburg tevreden zijn als tweede doelman. Net als bij RSC Anderlecht is de goalie op de bank verzeild geraakt. Hoe kijkt hij zelf tegen die situatie aan?

Hendrik Van Crombrugge verruilde in 2023 de bank van RSC Anderlecht voor KRC Genk. De doelman ging de concurrentie aan met Maarten Vandevoordt, maar moest zich ook in Limburg tevreden stellen met een plaats in de schaduw.

Dit seizoen leek het omgekeerde waarheid te worden. Van Crombrugge was lange tijd de nummer één bij De Smurfen, maar sinds een blessure is Mike Penders niet meer uit het Limburgse doel weg te denken.

Op zich heb ik het niet moeilijk met mijn situatie

"Enkele weken nadat Penders opnieuw de voorkeur kreeg werd ik door de coach uitgenodigd voor een gesprek", aldus de 31-jarige doelman in Het Belang van Limburg. "Ik heb daar een uitleg gekregen. Ook op mijn leeftijd vind ik zo'n open communicatie cruciaal."

"Op zich heb ik het niet moeilijk met mijn situatie", legt Van Crombrugge uit. "Toen ik bij Genk tekende wist ik heel goed hoe de vork in de steel zat. Het is mijn rol om klaar te staan als ik nodig ben. Daarnaast neem ik mijn verantwoordelijkheid in de kleedkamer."

Volgend seizoen een nieuwe kans?

Van Crombrugge heeft nog een contract tot medio 2027 bij Genk, terwijl Penders volgend seizoen een transfer maakt naar Chelsea FC. Ook volgend seizoen zal de goalie dus voluit zijn kans krijgen.