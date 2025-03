Peter Croonen (KRC Genk) laat er geen twijfel over bestaan

Peter Croonen staat voor interessante weken met KRC Genk. De voorzitter van de Limburgers kan in de Champions' Play-offs een nieuwe titel proberen bij te schrijven. En er is wel degelijk ambitie bij de sterke man van Genk.

KRC Genk mag als leider aan de play-offs beginnen. Tien wedstrijden 'volhouden' en een vijfde titel mag worden bijgeschreven in de annalen van het Belgisch voetbal.

Vijfde keer kampioen?

De Limburgers leven op hoop én met de nodige ambitie. En ook voorzitter Peter Croonen gelooft er volop in dat het goed kan komen met Genk dit seizoen in de ultieme eindstrijd.

"We willen straks heel graag voor de vijfde keer kampioen worden. We hebben een fenomenale reguliere competitie gespeeld", aldus Croonen in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Hoop op goede afloop

Hij ziet dan ook dat Genk een heel goed seizoen aan het spelen is: "We haalden 68 punten - dat is ons nooit eerder gelukt. We zijn thuis nog ongeslagen. In de onderlinge duels met de andere teams van play-off 1 scoren we het beste."

Toch wil de sterke man van Genk nog niet te hoog van de toren gaan blazen. "Play-offs zijn sowieso een rollercoaster. De enige zekerheid vandaag is dat we vier punten voorsprong hebben op Club Brugge - met een sterretje. Ons geloof in een goede afloop is wel toegenomen de voorbije maanden."