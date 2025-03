Standard deed zijn eerste zomertransfer deze week, waar de speler zelf verrast door was: "Wat ik wilde, was geen vraag"

Deze week heeft Standard de aankoopoptie van Dennis Ayensa gelicht, die nu tot 2028 verbonden is met de Rouches. De 28-jarige spits heeft gesproken over zijn contractverlenging tijdens de persconferentie op vrijdag.

Deze week heeft Standard al de "eerste transfer" van zijn zomermercato afgerond. De aankoopoptie van Dennis Ayensa, die eind maart afliep, is gelicht voor een bedrag van ongeveer een miljoen euro. De 28-jarige doelpuntenmaker was aanwezig op de persconferentie ter voorbereiding op de wedstrijd tegen Mechelen en het begin van de Europe Play-Offs. Hij gaf aan blij te zijn met dit nieuws, ook al had hij er niet echt iets over te zeggen.

"Ik heb niet echt gekozen om te vertrekken of te blijven. Ik ben graag hier en ik ben blij dat het verhaal doorgaat. Er was een optie in mijn contract en Standard heeft deze gelicht. Ze hebben het me die dag verteld, ik was een beetje verrast, maar ook blij dat het voor de Europe Play-Offs is gebeurd om Standard te helpen iets moois te bereiken."

"Ik zal niet ingaan op details, maar de optie lag in handen van de club en zij hebben deze gelicht. Wat ik wilde, was geen vraag. Standard had de mogelijkheid om het te doen, de club heeft de inspanning geleverd om de clausule te betalen en ik ben blij. We weten niet wat er in de toekomst zal gebeuren, maar het toont aan dat de club wil investeren in het team. Ik hoop dat goede spelers aan boord zullen blijven."

Dennis Ayensa zal de ruggengraat vormen

Standard had geen aankoopoptie meer gelicht sinds die van Moussa Sissako vijf jaar geleden, wegens gebrek aan financiële middelen. Als de club ook die van Ilay Camara zou kunnen lichten en hem verkopen als er een hoger bod binnenkomt, is het duidelijk de bedoeling om Dennis Ayensa te behouden, die de ruggengraat van volgend seizoen zal vormen.

"Ik heb een contract. Als een club komt, zegt dat Dennis Ayensa de beste speler ter wereld is en 20 miljoen euro biedt, zal ik het niet weigeren en Standard ook niet (gelach). We hebben getekend voor de lange termijn en ik ben daar blij mee, ik denk er niet aan om de club te verlaten met de Europe Play-Offs voor de boeg. Een club van dit kaliber, met zulke fans, moet in Europa zijn", concludeerde de op één na beste doelpuntenmaker van de Rouches dit seizoen.