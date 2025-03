'Club Brugge heeft al vervanger voor Ardon Jashari op het oog'

Kan Club Brugge hopen om Ardon Jashari te behouden deze zomer, die een geweldig seizoen doormaakt en ook in Europa heeft gepresteerd? Als dat niet het geval is, heeft Club in ieder geval al een nieuwe middenvelder op het oog.

De grote zomerse transfermarkt wordt al voorbereid achter de schermen bij Club Brugge. Er wordt verwacht dat enkele sleutelspelers van blauw-zwart de club deze zomer zullen verlaten, vooral als ze hun goede vorm bevestigen tijdens de play-offs. Dit geldt voor Joel Ordoñez, Maxim De Cuyper en Ardon Jashari, hoewel in het geval van laatstgenoemde de Zwitser pas aan zijn eerste volledige seizoen in Brugge begint en dus zou kunnen besluiten te blijven. Hoe dan ook, er zal interesse zijn. Volgens het Duitse medium BILD heeft Club al een oogje op de speler die Jashari zou kunnen vervangen. Blauw-zwart heeft naar verluidt informatie ingewonnen over Caspar Jander (22 jaar), een centrale middenvelder van Nuremberg, dat uitkomt in de 2.Bundesliga. Jander beleeft een uitstekend seizoen in de Duitse tweede divisie met 3 doelpunten en 6 beslissende passes in 25 competitiewedstrijden. Hij staat nog tot 2028 onder contract en zijn waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Club Brugge is niet de enige geïnteresseerde club, aangezien Brentford en Wolverhampton zich ook zouden hebben geïnformeerd, evenals verschillende clubs uit de Bundesliga. Wordt ongetwijfeld vervolgd...