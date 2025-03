Hasan Cetinkaya kondigt grote plannen aan bij Westerlo: "Dat is goed voor ons imago en voor het Belgische voetbal"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na jaren van strijd tegen de degradatie maakt Westerlo nu kan om Europees voetbal te behalen. Vicevoorzitter Hasan Cetinkaya heeft altijd duidelijk gemaakt dat dit het doel van de club was.

Cetinkaya benadrukt dat het huidige succes van de ploeg komt door het collectief. “We hebben geen grote ster, maar een sterk team. Het is niet toevallig dat bijna twintig spelers dit seizoen gescoord hebben."

Als Westerlo inderdaad Europees voetbal haalt, ziet Cetinkaya dit als een beloning voor het werk dat de club heeft verricht. “De spelers beseffen dat dit project niet gebaseerd is op geld, maar dat we jonge spelers willen laten groeien en ervaring laten opdoen", legt hij uit in De Gazet van Antwerpen.

Het voorbeeld van Luka Vuskovic, die dit seizoen op de radar staat van Europese topclubs, is volgens Cetinkaya een bewijs van het succes van dit beleid. “Dat is goed voor ons imago én voor het Belgische voetbal.”

Stadion voor Europees voetbal

Westerlo werkt ook aan een nieuw stadion. De club heeft een bouwaanvraag ingediend voor de verbouwing van de grote tribune achter het doel.

Westerlo hoopt in de toekomst een stadion te hebben dat voldoet aan de eisen voor Europese wedstrijden. “We willen een stadion bouwen waarin we Europees voetbal kunnen spelen. Dat wil zeggen dat we moeten voldoen aan categorie 4 van de UEFA. Dan mag je groepswedstrijden van alle Europese competities organiseren."