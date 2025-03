Simons rekent in de Europe Play-offs op routinier, maar blijft voorzichtig over contractverlenging

Westerlo begint zondag aan de Europe Play-offs met een uitwedstrijd tegen Dender. Een speler die dan misschien weer op het veld staat, is Roman Neustädter.

De 37-jarige verdediger was de laatste weken belangrijk voor het team, maar zijn contract loopt binnenkort af. Trainer Timmy Simons hoopt dat Neustädter blijft en wil snel met hem praten over een verlenging.

“Hij is de voorbije weken beloond voor het werk dat hij de voorbije maanden heeft geleverd", vertelt Simons in Het Nieuwsblad. "Het is de intentie om samen te zitten en te praten over een verlengd verblijf."

Als Neustädter zijn niveau kan vasthouden, ziet Simons hem als een belangrijke speler voor het team. Zeker als de club Europees voetbal wil ambiëren.

Maar Simons weet ook dat de situatie snel kan veranderen. “Op zijn leeftijd kan het snel anders worden. Loop je een blessure op, dan krijg je plots een ander verhaal. Op zijn leeftijd bekijk je het soms dag per dag. Zo heb ik vroeger ook altijd tot na het seizoen gewacht om een beslissing te nemen", besluit de trainer.