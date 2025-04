Nog niet officieel: 'Royal Antwerp FC verlengt in alle stilte contract van sterkhouder'

Het zijn moeilijke tijden voor Royal Antwerp FC. Toch wordt er achter de schermen gewerkt aan de toekomst van de ploeg.

Sportief gezien beleeft Royal Antwerp FC moeilijke weken. De troepen van Ulderink verloren de eerste wedstrijd in de play-offs met zware cijfers van Union SG afgelopen weekend.

Maar Marc Overmars en co moeten vooruitkijken en zorgen dat het financiële plaatje klopt, maar ook dat er sportief voldoende talent aan boord blijft om een competitieve ploeg op de been te brengen voor volgend seizoen.

Dat er veel spelers zullen verdwijnen deze zomer lijkt nu al een zekerheid, maar er is ook goed nieuws te rapen op de Bosuil.

Het Nieuwsblad meldt dat Jelle Bataille een jaar langer bij Royal Antwerp FC blijft. De optie van de 25-jarige rechtsback in zijn contract is gelicht.

Hij kwam in 2021 over van KV Oostende en speelde ondertussen 147 wedstrijden voor The Great Old. Een opsteker alvast, voor beide partijen.