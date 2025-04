Dirk Kuyt legt vinger op de wonde bij Beerschot na zoveelste verlies: "Dat is helaas een beetje het verhaal van ons seizoen"

Beerschot heeft afgelopen weekend opnieuw het onderspit gedolven. De ploeg uit Antwerpen ging voor de 21e keer dit seizoen onderuit in de Jupiler Pro League, een trieste statistiek die de sportieve malaise op Het Kiel onderstreept.

Zaterdagmiddag keerde Beerschot niet voor het eerst met lege handen terug naar Het Kiel. De mannen van Dirk Kuyt verloren met 3-2 van KV Kortrijk in het Guldensporenstadion.

Beerschot speelde nochtans een sterke eerste helft. De hekkensluiter van de competitie kwam via Henderson nog op voorsprong. Die bleef niet lang staan, want nog voor rust kwam Kortrijk al op gelijke hoogte.

In een dolle eerste helft werd het zelfs nog 2-2 voor de rust. Uiteindelijk trok Kortrijk aan het langste eind door het winnende doelpunt van Mehssatou. Dirk Kuyt zag zijn spelers opnieuw verliezen.

"In de tweede helft kropen we te veel achteruit en dat speelde in de kaart van Kortrijk. We verloren opnieuw met één doelpunt verschil, maar dat is helaas een beetje het verhaal van ons seizoen. Ook deze keer maakten details het verschil,” sprak Kuyt bij Het Laatste Nieuws.

Toch is de Nederlander nog steeds trots op zijn spelers: “Ik moet mijn spelers feliciteren. Ondanks de zekere degradatie weigeren ze de handdoek te gooien. Ze blijven vechten voor deze prachtige club. Het is echt knap hoe ze met bepaalde dingen omgaan."