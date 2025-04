Nicolas Frutos schetst hoe belangrijk bekerwinst voor RSC Anderlecht is

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Champions' Play-offs zijn niet goed begonnen voor RSC Anderlecht. Alle aandacht gaat ondertussen naar de bekerfinale.

Niet één, maar drie valse noten kende RSC Anderlecht bij de start van de play-offs. Een Europees ticket pakken is van cruciaal belang voor paarswit.

Dat doen ze best van al op 4 mei al, door in de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion Club Brugge te kloppen. Al wordt dat geen sinecure.

Ex-speler Nicolas Frutos ziet hoe belangrijk die bekerwinst wel is. “Als Anderlecht wint, keert het terug naar een gewoonte: prijzen pakken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Dan komt ook de transfermarkt meteen in een versnelling hoger. “Nieuwe spelers zullen sneller overtuigd raken, zeker omdat er ook een Europees ticket aan vasthangt.”

Frutos denkt daarbij ook aan de tijd dat Anderlecht bij hem aanklopte. Paarswit speelde toen elk seizoen kampioen. Het was dat of kiezen voor een degradatieploeg uit de Serie A.

“Makkelijke keuze, hoor. Dus de beker kan alles veranderen. Ik zal er zijn om ze te steunen, tenzij we promotieplay-offs spelen”, verwijst hij naar het parcours van zijn huidige werkgever La Louvière. “Al hoop ik dat het zo lukt vrijdagavond. Het zou mijn stressniveau goed doen.”