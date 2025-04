OHL-trainer Chris Coleman niet opgezet met uitspraak van Fred Vanderbiest: "Heeft hij dat echt gezegd?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

OH Leuven speelde vorige zondag 1-1 gelijk tegen KV Mechelen. Het was al het zestiende gelijkspel van OHL dit seizoen. Na de wedstrijd gaf Mechelen-trainer Fred Vanderbiest opvallende commentaar op de speelstijl van Leuven, iets dat trainer Chris Coleman niet zomaar voorbij liet gaan.

Vanderbiest zei dat Mechelen constant man tegen man speelde en dat OHL met een niet zo moderne opstelling speelde. Toch vond Vanderbiest dat zijn ploeg het goed had gedaan.

Die woorden vond Coleman niet zo gepast. “Heeft hij dat echt gezegd? Oké, maar wat had hij dan verwacht dat wij zouden doen?", reageert de trainer van OHL in Het Nieuwsblad.

Coleman beet meteen van zich af. "Zo goed hebben ze het in ieder geval niet gedaan, want ze hebben niet gewonnen, did they?”

Toch probeerde hij respectvol te blijven tegenover Vanderbiest en KV Mechelen. "Ik respecteer altijd andere coaches en teams. Ik zou niet oneerbiedig willen zijn naar collega’s, want iedereen heeft zijn eigen manier."

Volgens Coleman bestaat er dan ook geen perfecte manier om voetbal te spelen. "Er bestaat geen juiste manier van voetbal spelen. Als een coach de juiste gevonden heeft, dan moet hij elke wedstrijd winnen. Pas dan zal ik toegeven dat het zo is.”