📷 Club NXT neemt op emotionele wijze afscheid van broers, Nicky Hayen is ooggetuige

Club NXT sloot het seizoen mooi af met een 2-0 overwinning tegen Francs Borains. Alle aandacht ging echter uit naar het afscheid van de tweelingbroers Lenn en Liam De Smet, die na jaren trouwe dienst hun laatste wedstrijd speelden voor blauw-zwart.

De wedstrijd tussen Club NXT en Francs Borains had voor beide teams weinig meer om het lijf. Club NXT was al uitgeschakeld voor de eindronde, en het belang van de wedstrijd was dus minimaal. Toch wilde interim-coach Mitch Delcour het seizoen in stijl afsluiten, en stelde hij een sterke opstelling samen, met onder andere Shandre Campbell in de aanval en de jonge sensatie Jesse Bisiwu op de flank.

Hoewel de match geen gevolgen meer had, was de aanwezigheid van Nicky Hayen, de hoofdcoach van de A-kern, opvallend. Hij was samen met sportief directeur Maarten De Dobbeleer en assistent Hayk Milkon naar The NEST gekomen om de wedstrijd te volgen.

Afscheid van de broers De Smet

Het emotionele hoogtepunt van de avond kwam nog vóór de wedstrijd, toen Lenn en Liam De Smet werden gehuldigd voor hun jarenlange inzet bij de club. De broers, die al vanaf de U11 bij Club speelden en betrokken waren bij de opgang van Club NXT, kregen een ingekaderd truitje aangeboden.

Het afscheid kwam niet geheel onverwacht, maar de emotionele impact was groot. De broers ontvingen elk een truitje met respectievelijk rugnummer 84 en 77, het aantal keren dat ze hadden gespeeld voor Club NXT.

De broers waren duidelijk emotioneel over hun afscheid. “Het was een mooie avond. Emotioneel ook, want Club is en blijft de club van ons hart. Afscheid nemen is altijd speciaal en pijnlijk. Allicht zal het pas later doordringen", aldus Liam in Het Nieuwsblad.