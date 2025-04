Zeven afwezigen bij Anderlecht voor de wedstrijd tegen Antwerp? Besnik Hasi komt met belangrijke updates

De persconferenties van Besnik Hasi beginnen steeds meer op medische rapporten te lijken. Die van vrijdag was daarop geen uitzondering.

Na drie nederlagen tegen de drie sterkste teams in de Play-offs, is Anderlecht dit keer favoriet tegen Antwerp dat ook in een vertrouwenscrisis verkeert (net als Besnik Hasi heeft Andries Ulderink nog geen enkele wedstrijd gewonnen sinds zijn komst).

Sporting moet winnen van The Great Old, anders zal het serieus beginnen te rommelen in het Lotto Park. Maar paars-wit zal opnieuw zonder veel sleutelspelers moeten spelen op zondag.

Een voortdurende puzzel

In de verdediging is Adryelson geblesseerd vanwege de directe klap die hij tegen Union kreeg. Jan Vertonghen is nog steeds niet speelklaar en Moussa N'Diaye is onzeker, net als Mats Rits: "Ze hebben vrijdag met de groep getraind. Ik beslis zaterdag of ze deel uitmaken van de selectie", legt Hasi uit op de persconferentie volgens La Dernière Heure.

"Mario Stroeykens en Killian Sardella zijn op de weg terug, maar ze trainen nog steeds individueel. Ze zijn niet klaar voor dit weekend", vervolgt de T1. Tristan Degreef is er ook nog niet bij: "Hij is nog in volle groei. Dat gecombineerd met deze blessure verklaart waarom we geen risico's kunnen nemen."

Afhankelijk van de situatie van N'Diaye en Rits zullen vijf tot zeven spelers aan de kant blijven tegen Antwerp. Ongeveer een half elftal. "Het is altijd makkelijker om je beste spelers ter beschikking te hebben. Ik moet het doen met wie er is. Er zijn posities waar we minder mensen hebben of waar we meer ervaring nodig hebben", besluit Hasi.