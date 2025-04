Argusogen op Anderlecht - Antwerp: Besnik Hasi (en Wouter Vandenhaute) krijgen er bij bekendmaking opstelling al van langs

Voor RSC Anderlecht en Royal Antwerp FC is speeldag 4 in de Champions' Play-offs stilaan een van de matchen van de laatste kans. En dus was er heel wat aandacht voor de match die om 13.30 uur is begonnen.

Bram Van Driessche floot de partij in het Lotto Park om 13.30 uur op gang. Voor zowel RSC Anderlecht als voor Antwerp stond er veel op het spel met oog op de Europese plaatsen na dit seizoen. En dus werd er met argusogen gekeken naar de opstelling van de coaches. Besnik Hasi koos verrassend voor Edozie en Verschaeren in de aanvoer richting Dolberg. Veel kritiek op opstelling Besnik Hasi Daardoor zagen we geen Thorgan Hazard en ook geen César Huerta. Zeker dat laatste kwam meteen op heel wat kritiek te staan onder de supporters, die er toch graag de creatieveling hadden bij gezien. De basiself van Besnik. 🟣⚪ #ANDANT pic.twitter.com/FsoqLk5hjP — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) April 20, 2025 Op X regende het dan ook meteen reacties op de basisopstelling van Anderlecht. De supporters zijn al een paar weken bijzonder kritisch op Besnik Hasi, zijn tactische beslissingen én op het bestuur. Zowel Marc Coucke als Wouter Vandenhaute kregen al heel wat stront over zich heen. En dus zal de match in het Lotto Park met argusogen gevolgd worden. Wrm huerta op de bank hasi goed bezig — de ryan (@deRyan009) April 20, 2025 Angulo sur le terrain et Hazard sur le banc. Le monde à l'envers. Hasi est le pire des 3 entraîneurs de cette année. Heureusement, elle se termine on en aura pas un 4 ème. 🤣

Quoi que ... #ANDANT — Christophe 🇧🇪 (@Christophe_0606) April 20, 2025 Elke match waarbij Rits niet als verdedigende middenvelder was opgesteld, werd Sporting compleet weggespeeld. Dendoncker mag blijven staan. — T9 (@DEEENINE) April 20, 2025 goed zo, Besnik. Veel verdedigen, en de paar man die diepgang hebben op de bank zetten. Zo zijn we tenminste zeker dat ge buitenvliegt op het einde vh seizoen. Al weet ge het met zotten WOUTer natuurlijk nooit. Iemand die Mazzu betere coach dan Kompany vindt is tot alles in staat — J.F.V.M. (@Munstersestraat) April 20, 2025 Huerta op de bank ? 🙄 was altijd degene met inzet en scoorde nog ook — Dimitri Verstraeten (@DimitriVerstra1) April 20, 2025