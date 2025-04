Zéér gemengde gevoelens bij Rode Duivels: Lukaku, Trossard en Faes zullen heel verschillend verhaal vertellen over cruciaal weekend

Het is een cruciaal weekend geworden op de Europese velden, met gevolgen voor Rode Duivels. In Engeland beleefde Trossard een opsteker en blijft Faes achter met een kater, in Italië stijgen de titelkansen van Lukaku.

Serie A

Lukaku en zijn medemaats hadden zaterdagavond hun job al gedaan, zij het op een heel karige manier. Op het veld van rode lantaarn Monza bleef het ruim zeventig minuten 0-0, tot thuisdoelman Turati niet vrijuit ging en McTominay raak kopte. Dat volstond om Napoli, met Lukaku als titularis en Ngonge als invaller, de volle buit te bezorgen.

Het maakte de lastige verplaatsing van Inter naar Bologna niet eenvoudiger. De Nerazzurri hebben in de Champions League dan wel het Bayern van Kompany uitgeschakeld maar konden vandaag de weg naar doel niet vinden. Orsolini maakte in de 94ste minuut de stunt van Bologna compleet. Leider Inter ziet Napoli op vijf matchen van het einde naast zich komen, maar heeft wel nog een beter doelsaldo.

Premier League

Van zoveel spanning om de titel kunnen ze in Engeland alleen maar dromen. Liverpool staat op één zege van de titel, nadat Alexander-Arnold het enige doelpunt maakte op het veld van Leicester City. Voor Leicester betekent het de degradatie. Wout Faes speelde een volledige wedstrijd voor de thuisploeg, net als Bilal El Khannouss overigens.

Faes bleef na de vorige degradatie aan boord bij Leicester. Het is de vraag of hij dit opnieuw zal doen, met het oog op eventuele speelkansen bij de Rode Duivels onder Rudi Garcia. De degradatie is wel al lang geen verrassing meer. West Ham, de nummer 17, heeft dubbel zoveel punten in vergelijking met Leicester, dat voorlaatste staat.

Eén van de redenen waarom Liverpool nog geen kampioen is, is de zege van Arsenal. The Gunners gaven een tienkoppig Crystal Palace er met 0-4 van langs. Leandro Trossard kwam twee keer tot scoren en werd verkozen tot man van de match.