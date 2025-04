"Dat vind ik raar": Hein Vanhaezebrouck ziet iets heel opmerkelijks in titelstrijd tussen Genk, Union en Club Brugge en wijst naar één man

Club Brugge heeft na afgelopen weekend de leidersplaats overgenomen van KRC Genk. Toch is er geen reden tot paniek, meent Hein Vanhaezebrouck. Hij kijkt met grote ogen naar wat de kalendermakers hebben beslist.

KRC Genk verloor in eigen huis van Union SG en zag de Brusselaars zo naast hen komen in de stand. Enkele uren later kon Club Brugge zelfs overnemen in de stand: blauw-zwart is nu de nieuwe leider.

Belangrijke week

Met nog zes speeldagen te gaan is er wel nog veel mogelijk. Club Brugge heeft nu 42 punten, gevolgd door Genk en Union met 40 eenheden. En op speeldag 5 is er een duel tussen Club Brugge en Union enerzijds, terwijl Genk tegen Antwerp mag/moet spelen.

Na vijf speeldagen is er dus een scenario te schrijven waarin de drie ploegen evenveel punten zouden hebben. Aankomend weekend zijn er dan weer dezelfde wedstrijden, al speelt Union dan thuis tegen Club Brugge en Genk thuis tegen Antwerp.

Kalendermaker

"Dankzij de kalendermaker krijgen we deze week twee keer Club Brugge tegen Union - iets wat ik overigens erg raar vind. Het maakt dat het voor Club en Union twee heel belangrijke matchen zijn en dat Genk een uitgelezen kans krijgt om iets recht te zetten", merkt Hein Vanhaezebrouck op in Het Nieuwsblad.

Genk zal volgens hem mogelijk geen punten laten liggen tegen Antwerp en dan kunnen ze zomaar opnieuw op kop staan, zeker als Club en Union in hun onderlinge duels punten laten liggen.