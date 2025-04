Kanarie vertelt openhartig over strijd tegen verschrikkelijke ziekte en heeft speciaal dankwoordje voor STVV: "Ze hebben me allemaal kippenvelmomenten bezorgd"

STVV-teammanager Yoran Bruurs werd in december geconfronteerd met een zware diagnose: teelbalkanker. Terwijl STVV in de beker van België tegen Cercle Brugge speelde, onderging Bruurs een operatie die zijn leven voor altijd veranderde.

De diagnose kwam als een donderslag bij heldere hemel voor Yoran Bruurs. Na de zware nederlaag van STVV tegen Club Brugge had hij al last van pijn in zijn liezen.

In eerste instantie werd het gezien als een onschuldige zwelling, maar de pijn verergerde snel. Tijdens een thuiswedstrijd tegen KRC Genk werd het al duidelijk dat het iets ernstigs was. De dokters van STVV stuurden Bruurs meteen door voor verder onderzoek, waarna hij de diagnose teelbalkanker kreeg.

De operatie vond plaats op de dag van zijn 27ste verjaardag, terwijl zijn team zich voorbereidde op een belangrijke wedstrijd tegen Cercle Brugge. "De dokters zeiden: zonder operatie en daaropvolgende chemo zou ik maximaal nog een jaar leven", zegt Bruurs in Het Nieuwsblad.

STVV is een warme club

Terwijl Bruurs zich herstelde van de ingreep, werd zijn werk bij STVV tijdelijk overgenomen door Peter Delorge en de andere collega’s. Bruurs benadrukt hoe ontzettend belangrijk de steun van zijn club was in deze moeilijke periode.

"Je kan niet geloven wat voor warme club STVV wel is. Ik heb zoveel steun gekregen. Er ging geen dag voorbij of ik had iemand van de club gehoord. Ze hebben me allemaal kippenvelmomenten bezorgd. Dat zal ik nooit vergeten", besluit Bruurs.