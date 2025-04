De geruisloze meesterzet van Nicky Hayen: hoe Club Brugge-coach (deels uit noodzaak) hem helemaal in de schijnwerpers zette

Als u het profiel van Christos Tzolis gaat opzoeken, gaat u direct zien: linkerwinger. Wel, nu blijkt dat hij op rechts zoveel bepalender is dan op zijn andere flank. In de Champions' Play-offs is de Griek alles kapot aan het spelen.

Tzolis scoorde in de reguliere competitie 8 keer en gaf 5 assists. Mooie cijfers, want gemiddeld met een beslissende actie in 46,4 procent van de gevallen. In de laatste wedstrijd van het regulier seizoen verhuisde Nicky Hayen hem echter naar rechts omdat hij gemerkt had dat Ferran Jutgla beter vanop links kon komen.

Indrukwekkend

Jutgla is de afgelopen maanden op dreef en hij had zijn basisplaats verdiend, ook omdat Talbi geblesseerd was. Maar onverwacht werd het dus een meesterzet. In vier Champions' Play-off-matchen scoorde Tzolis al vier keer en gaf 3 assists. Op een doelpuntenproductie van in totaal 11 van het team is dat indrukwekkend te noemen.

De 23-jarige aanvaller is het gevaarlijkste wapen van blauw-zwart. Zijn voorzetten met zijn betere rechtse voet zijn veel accurater én hij profiteert meer van het werk van Jutgla en Nilsson/Vermant. Als de bal op links is, waar De Cuyper ook nog als halve aanvaller speelt, kan hij centraal positie komen kiezen.

Union wordt de grote test

De grote test voor de positiewissel komt woensdag, want bij Union hebben ze de wedstrijden van Club ook al ferm geanalyseerd en zijn ze tot dezelfde conclusie gekomen. Burgess, die tegenwoordig links in de driemansverdediging staat, zal hulp nodig hebben tegen de snellere Griek.

Pocognoli is een plan aan het uitwerken om hem uit de wedstrijd te halen. Maar of dat met zijn vorm momenteel mogelijk is, valt nog af te wachten. Want bij Club is het vertrouwen groot en weten ze dat ze nog heel wat andere aanvallende wapens hebben als de tegenstander zich op één speler begint te concentreren.

Tzolis is wel de exponent van de hoogvorm waar Club Brugge zich momenteel in bevindt. Hij zal dat wel nog zeven matchen moeten aanhouden om straks met de dubbel te pronken. En dan kan Nicky Hayen zich ook voor een meesterzet op de borst kloppen, al was het deels uit noodzaak.