Is er een verrassing van formaat op komst? 'Leander Dendoncker heeft héél duidelijke wens en wil in Brussel blijven'

Is Leander Dendoncker bezig aan zijn laatste weken bij RSC Anderlecht? De Brusselaars hebben de aankoopoptie alvast niet gelicht. Al is de middenvelder géén vragende partij om te vertrekken.

RSC Anderlecht huurt Leander Dendoncker dit seizoen van Aston Villa. De Belgische recordkampioen heeft een aankoopoptie van zeven miljoen euro op de middenvelder, maar gaat die niet lichten.

Het is dan ook gewoon een feit dat de prestaties van Dendoncker dit seizoen niét in de lijn van de verwachtingen lagen. Het jeugdproduct werd in het tussenseizoen binnengehaald als dé lijm op het middenveld, maar kon nooit overtuigen.

Leander Dendoncker wil in Brussel blijven

Ook Dendoncker beseft dat hij zijn oude niveau op geen enkel moment heeft teruggewonnen. En de 30-jarige middenvelder beseft evenzeer dat hij - ondanks een laatste contractjaar volgend seizoen - geen toekomst meer heeft in Birmingham.

La Dernière Heure weet dat Dendoncker vragende partij is om langer bij Anderlecht te blijven. De paars-witte bestuurders twijfelen. De 32-voudig Rode Duivel maakt er alvast geen probleem van om serieus in te leveren op zijn loon.

Transfersom

Maar ook Aston Villa heeft nog iets te vertellen. Anderlecht is niét van plan om miljoenen uit te geven aan de definitieve transfer van Dendoncker. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 4,5 miljoen euro. Maar willen The Lions voor pakweg de helft nog meewerken?