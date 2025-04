La Louvière komt met grote ambities naar 1A en kijkt naar andere JPL-club als voorbeeld: "We hopen op een gelijkaardig parcours"

La Louvière verzekerde zich pas in de slotminuten van de laatste speeldag van promotie naar 1A. Toch betekent dit niet dat de club niet klaar is voor de Jupiler Pro League.

Salvatore Curaba, voorzitter en drijvende kracht achter RAAL La Louvière, heeft grootse plannen voor zijn club. Maandagavond schoof hij aan bij het tv-programma La Tribune, waar hij zijn ambitieuze visie voorstelde.

"Ik kan dus niet zeggen dat we komen om onderaan de ranglijst te spelen. Ik wil dat we een heel goede club in België worden", beweert Curaba. "Niet alleen op sportief vlak, ik wil breder denken dan dat." RAAL zal onder andere beschikken over het nieuwste stadion in de Jupiler Pro League, aangezien het "nieuwe" Tivoli in juni zal worden ingehuldigd.

En in dit stadion wil Salvatore Curaba prestaties neerzetten. "Als we goed werken, kunnen we bij de top 6 of top 8 van België zijn", zegt hij.

Dender als voorbeeld

Ook coach Frédéric Taquin was aanwezig bij La Tribune en toonde zich enthousiast over de ambities van zijn voorzitter. "Het is een motiverende boodschap", zei hij. "We hebben vertrouwen in onze manier van werken. Ons eerste doel is het behoud, en van daaruit bouwen we verder. We willen een vaste waarde in 1A worden."

RAAL kijkt niet meteen naar het voorbeeld van Union, maar eerder naar Dender. "Zij hebben het dit jaar gewoon heel goed gedaan", besluit Taquin. "We hopen een gelijkaardig parcours te volgen."