"België keert terug in de tijd" - Afschaffing play-offs zou desastreus effect kunnen hebben en nochtans hadden Club Brugge en Anderlecht ander plan

Pieter Nieuwenhuis, de Nederlandse dataspecialist achter het Belgische play-offmodel, is allerminst te spreken over de terugkeer naar een klassieke competitieformule met achttien ploegen. In een gesprek met GrenzEcho noemt hij het een strategische vergissing die ingaat tegen de Europese trend.

“België had net een werkend model, maar zet zichzelf nu buitenspel.” Nieuwenhuis zijn modellen, gebaseerd op duizenden simulaties, toonden al snel aan dat meer competitieformaten met play-offs extra spanning én meer fans opleverden.

Toen België in 2007 aanklopte, was het snel duidelijk dat het bestaande systeem nood had aan vernieuwing. In 2009 werd het nieuwe format gelanceerd: na de reguliere competitie volgde een Champions’ Play-off met gehalveerde punten. “Plots was er het hele jaar door spanning. Jong talent ontwikkelde zich sneller en de economische waarde van de competitie steeg”, zegt Nieuwenhuis.

Hij vindt het dan ook bijzonder jammer dat België dit systeem nu laat vallen. “In kleine voetballanden zoals Polen, Roemenië of Denemarken kiest men juist voor vernieuwing om relevant te blijven. België gaat tegen die stroom in. Er is intern gekibbeld, en dit is het resultaat.”

Voor de traditionele voetbalfans klinkt een gewone competitie zonder play-offs als muziek in de oren. Maar volgens Nieuwenhuis zullen de gevolgen niet uitblijven: “We rekenen op 27 procent minder spanning, minder toeschouwers, en dus ook minder waarde voor tv-rechten. Dat is een kettingreactie die je moeilijk terugdraait.”

Dat hij ook een alternatief had, maakt de situatie nog wranger. “We hebben in opdracht van Club Brugge en Anderlecht een competitie met 14 ploegen en play-offs gesimuleerd. Dat bleek zowel sportief als financieel het beste scenario. Als het aan rechtenhouder DAZN lag, betaalden ze vandaag nog om dat model te behouden.”

Waarom werd er dan toch niet geluisterd? “Omdat sommige topclubs denken dat ze met minder binnenlandse tegenstand sterker staan in Europa. Maar daarmee snijden ze in eigen vlees. België presteert boven zijn stand in het UEFA-klassement, net dankzij het evenwicht van de vorige formule. Nu dreigen we terug te vallen – van een G6 naar een G3. En dat zou zonde zijn.”