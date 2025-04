Koelbloedige Verlinden veegt eindelijk de nul van het bord en zet Charleroi meteen onder druk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

OH Leuven heeft eindelijk zijn eerste overwinning in de Europe Play-offs te pakken. Op het veld van Standard won het verdiend met 0-1 dankzij een doelpunt van Thibaud Verlinden.

De Leuvenaars speelden een sterke tweede helft tegen een zwak Standard. De bezoekers kregen kansen bij de vleet, maar moesten lang wachten op de verlossing.

Ikwuemesi liet een grote kans liggen en zag nadien een kopbal van de lijn gehaald worden. Ook Schrijvers en Maziz kwamen dicht bij een doelpunt, maar raakten het doelhout.

Eindelijk raak voor Verlinden

Het was uiteindelijk Thibaud Verlinden die de ban brak. Het was zijn eerste goal in het shirt van OHL en die leverde meteen de volle buit op.

"Het doet deugd om eindelijk nog eens te winnen. We hadden al eerder kunnen winnen, maar nu is het eindelijk zover", klonk het bij de doelpuntenmaker in Sporza.

Voor Standard was het opnieuw een ontgoochelende avond. OHL daarentegen doet uitstekende zaken in het klassement. Het springt over KV Mechelen en Standard, en nadert tot op slechts één punt van leider Charleroi.