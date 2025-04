Danijel Milicevic heeft al aangegeven welke twee spelers hij er absoluut moet bij hebben bij KAA Gent om volgend seizoen beter te kunnen doen

Bij KAA Gent heerst onrust na twee pijnlijke 5-0 nederlagen op rij, tegen Club Brugge en Anderlecht. Ondanks een plek in de Champions' Play-offs is het voetbal pover, zowel onder de vertrokken Wouter Vrancken als onder huidig trainer Danijel Milicevic.

In een halflege Planet Group Arena is het duidelijk: er moet deze zomer ingegrepen worden. De sportieve malaise is mee het gevolg van een kern die door uitgaande transfers zwaar verzwakt is. De voorbije jaren vertrokken spelers als Cuypers, Fofana, Orban en Tissoudali.

De vervangers wogen voorlopig te licht. Eigenaar Sam Baro uitte al ongenoegen over het werk van de scouting en de rekrutering. De boodschap: deze zomer moet het beter.

Trainer Milicevic heeft intern aangegeven waar de prioriteiten liggen. De absolute topprioriteit is een doelgerichte spits. Daarnaast wil hij ook een dominante nummer tien – een spelmaker die het verschil kan maken. Twee posities die dit seizoen pijnlijk onderbezet bleken, weet HLN.

De sportieve cel, met onder meer Arnar Vidarsson, heeft dus duidelijke opdrachten meegekregen. Maar de grote uitdaging ligt bij het budget. Gent moet eerst verkopen vooraleer het op de transfermarkt kan toeslaan. Zonder uitgaande transfers wordt het moeilijk om de gewenste profielen binnen te halen.

Die financiële realiteit is geen uitzondering in België, maar zet wel extra druk op de komende mercato. Voor Milicevic en Gent wordt deze zomer cruciaal. Als de juiste versterkingen uitblijven, dreigt een herhaling van het voorbije seizoen. Met de steun van Baro en een sportieve reset hoopt Gent op een frisse start, maar makkelijk wordt het allerminst.