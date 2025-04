De volgende vijf matchen moeten alles veranderen voor KRC Genk, coach Thorsten Fink ziet een groot voordeel

KRC Genk staat momenteel op de derde plaats in het klassement, met één punt minder dan Club Brugge en twee minder dan Union SG. Coach Thorsten Fink gelooft er nog helemaal in.

KRC Genk pakte 1 op 9 in zijn laatste drie wedstrijden. Dat is gewoon niet goed genoeg voor een titelkandidaat in de Champions' Play-offs. Maar het kan snel keren, dat heeft het verleden al vaak genoeg uitgewezen.

Na het 1-1 gelijkspel tegen Antwerp verscheen toch een positieve Thorsten Fink op het persmoment. "Het was misschien een heel belangrijk punt. We moeten goed naar Union en Club Brugge blijven kijken, om te zien wie we moeten verslaan om Champions League te halen", klonk het.

Toch blijft de Duitser de focus behouden op zijn eigen team. Er zit enorm veel kwaliteit in de kern, maar dat kwam er de afgelopen speeldagen niet altijd uit. "We kunnen nog vijf wedstrijden winnen, alles is mogelijk. Thuis zijn we erg sterk", ziet Fink een groot voordeel.

"Het kan heel snel veranderen als we nu winnen", gaat hij verder. Antwerp komt zondag op bezoek. "Dan volgt de match tegen Union, misschien verliezen ze of spelen ze gelijk. Club Brugge komt nog langs bij ons."

"In de laatste wedstrijden van de competitie zijn er vaak nog verrassingen. Misschien kunnen wij zelf nog voor een verrassing zorgen", besluit Fink duidelijk.