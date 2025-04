KRC Genk-coach Thorsten Fink is heel helder nu Union SG de leidersplaats heeft overgenomen

De titelstrijd ligt helemaal open in de Jupiler Pro League. Volgens KRC Genk-coach Thorsten Fink ligt de druk nu niet meer bij de Limburgers.

KRC Genk pakte 1 op 9 en moet nu weer recht te zien krabbelen. Zondag komt Antwerp op bezoek in de Cegeka Arena. Het klassement ziet er nu alweer helemaal anders uit dan afgelopen weekend.

Na het gelijkspel van Genk tegen Antwerp en de zege van Union op Club Brugge, ligt de titelstrijd nog meer open. Union is leider met 43 punten, Club staat tweede met 42 punten en Genk derde met 41 punten.

"Er kan nog veel gebeuren in de laatste vijf matchen", opende Genk-coach Thorsten Fink volgens Het Laatste Nieuws. "Nu is het Club Brugge dat een tik kreeg."

"We gaan zien hoe een ervaren ploeg als zij ermee omgaan. En we gaan zien hoe Union met de leidersplaats zal omspringen", gaat de Duitser verder, die vindt dat de druk niet meer op zijn ploeg ligt. "Op de eerste twee. Wij willen voor eigen publiek antwoorden."

"We hebben de voorbije weken gezien dat het allemaal snel kan keren. In de laatste vijf matchen kan nog veel gebeuren. We nemen het match per match en spelen bovendien nog drie keer thuis", besluit Fink.