Radja Nainggolan blijft met nacht in cel in zijn hoofd zitten: "Het stonk er naar pis omdat je de pot niet kan doortrekken"

Radja Nainggolan heeft voor het eerst openlijk gesproken over de ervaring die hij doormaakte toen hij tijdelijk in de gevangenis werd vastgehouden. De ex-Rode Duivel werd verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en bracht een nacht door in de cel.

Hij geeft aan dat de ervaring hem zwaar viel. "Amai, die cel was echt een hel. Ik zeg het u: ik ben karakterieel bijna niet te breken. Maar die nacht ben ik toch gebroken", vertelt Nainggolan in GvA.

De omstandigheden in de cel waren volgens de middenvelder allesbehalve prettig. "Je zit in een kot van 2,5 op 2,5, je hebt geen tijdsbesef en het stinkt er naar de pis omdat je de pot niet kan doortrekken", aldus de 35-jarige voetballer. Ondanks zijn sterke karakter was hij emotioneel getroffen door de situatie: "Ik was gewoon gefrustreerd omdat ik van mijn vrijheid was beroofd, terwijl ik totaal niks met die dingen te maken had."

Nainggolan werd verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en witwassen, maar hij benadrukt dat hij niets te maken heeft met de misdaden waar zijn vrienden en kennissen in het onderzoek bij betrokken zouden zijn. De zaak heeft hem echter teleurgesteld, vooral vanwege de media-aandacht die hij kreeg. "Ik ben een beetje teleurgesteld over het feit dat de media telkens mijn foto in het groot toonden wanneer het over die zaak ging. Het leek alsof ik al schuldig was bevonden", zegt Nainggolan.

De voormalig voetballer voelt zich niet verantwoordelijk voor de daden van anderen, ook al werden er vele invallen gedaan bij mensen uit zijn omgeving. "Ik kan toch niet heel hun leven analyseren om hen te beoordelen? Zeker omdat ik zelf in moeilijke omstandigheden heb geleefd toen ik jong was", legt hij uit. Hij benadrukt dat zijn persoonlijke ervaringen in het leven hem gevormd hebben en dat hij weet wat het is om in armoede op te groeien.

Nainggolan benadrukt dat hij niet probeert de daden van anderen goed te praten, maar dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de keuzes die zij maken. "Ik weet wat het is om niks te hebben. Dan probeer je iets te doen om wél iets te hebben", aldus de voormalige voetballer. "We laten het onderzoek nu lopen en we zien wel."