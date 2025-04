Pijnlijke uitspraak voor paars-wit: "Mogelijk was ik bij Anderlecht gebleven als Kompany niet was ontslagen"

Anderlecht bijt nog steeds in zijn vingers omdat ze Noah Sadiki hebben laten gaan voor iets meer dan een miljoen euro. Hij vertelt zelf over de context van zijn vertrek.

Noah Sadiki begon op te vallen onder leiding van Felice Mazzu, vooral tijdens die spannende Conference League play-off tegen Young Boys Bern voordat hij in de vergetelheid raakte onder Brian Riemer. Maar het was Vincent Kompany die hem in de Jupiler Pro League duwde samen met Julien Duranville, tijdens de laatste wedstrijd van de Play-offs 2021/2022 tegen Club Brugge.

"Als Vincent Kompany in de zomer van 2022 niet was ontslagen bij Anderlecht, was mijn verhaal bij de club misschien anders en was ik niet vertrokken. Vincent heeft veel jongeren een kans gegeven omdat de club geen geld had en hem geen andere spelers kon aanbieden", herinnert Sadiki zich voor de RTBF.

De reorganisatie van Anderlecht

De onrust die volgde op het vertrek van Kompany heeft niemand goed gedaan: "Daarna is de situatie verbeterd... maar wij, de jongeren, zijn niet goed behandeld. We werden voor de leeuwen gegooid, zonder de speeltijd goed te doseren en zonder de verwachte communicatie naar ons toe."

"Vincent werd ontslagen... en dat was op het verkeerde moment: op dat moment waren we echt aan het groeien. Kompany heeft altijd de jongeren gesteund door met hen te praten: hij vertelde me geduldig te wachten op mijn kans en die met beide handen te grijpen als die zich voordeed. Maar niet om dingen te eisen die ik niet kon controleren", aldus Sadiki.

De jongeren uit Neerpede, zoals Sadiki en Stassin, werden de dupe: "Ik ben niet van nature ongeduldig... maar ik wil erkend worden naar mijn waarde en krijgen wat ik verdien. Tegenwoordig heb ik geen contact meer met Vincent... maar ik weet dat hij ons, zijn voormalige jongeren, nog steeds volgt via zijn team", besluit Noah Sadiki.