Anderlecht bereidt zich op geheel eigen wijze voor op de bekerfinale tegen Club Brugge

Zondag staat de finale van de Croky Cup op de agenda. RSC Anderlecht en Club Brugge staan er oog in oog met elkaar.

Het Koning Boudewijnstadion is zondag het decor voor de finale van de Beker van België. Het grootste nieuws van de dag kwam er ongetwijfeld over Jan Vertonghen.

De verdediger van paarswit traint deze week opnieuw mee met de groep. De kans dat hij een hoofdrol speelt in de bekerfinale lijkt zo goed als onbestaande. Het zal meer om een soort van symbolisch afscheid kunnen gaan.

Het Nieuwsblad weet te melden dat Anderlecht voor de belangrijkste match van 2025 zaterdag op afzondering gaat. Dat is de eerste keer tijdens de ontknoping van dit seizoen.

Een training in het Koning Boudewijnstadion is er dan weer niet voorzien. Er wordt wel achter gesloten deuren een oefensessie afgewerkt in het eigen Lotto Park.

De club heeft ook de bovenste bol van het Atomium afgehuurd voor sponsors en partners, net als drie jaar geleden. Er is ook een VIP-tent voorzien in het fandorp van paarswit.