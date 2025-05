📷 Hans Vanaken ontvangt eindelijk zijn Gouden Schoen, ook Simon Mignolet wordt in de bloemetjes gezet door voormalige publiekslieveling van blauw-zwart

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een bijzonder moment voor Hans Vanaken en Club Brugge. De aanvoerder kreeg voor de aftrap van de 'Slag om Vlaanderen' tegen KAA Gent zijn derde Gouden Schoen uit handen van Niels Poissonnier, chef voetbal van Het Laatste Nieuws, en Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe.

De middenvelder, die vorig jaar de titel won met Club Brugge, kreeg de prijs na een uitstekende play-offs en Champions League-campagne. De glimlach op zijn gezicht was dan ook onmiskenbaar toen hij de felbegeerde Gouden Schoen in ontvangst nam.

De uitreiking vond plaats voor de cruciale wedstrijd tegen KAA Gent. De wedstrijd werd trouwens met een kwartier verlaat vanwege fileproblemen.

Ook Simon Mignolet krijgt trofee

Naast Vanaken werd ook Simon Mignolet in de bloemetjes gezet. De Belgische doelman, die momenteel geblesseerd aan de kant staat, ontving zijn prijs voor 'Doelman van het Jaar'.

De prijs werd uitgereikt door niemand minder dan Mathew Ryan, een voormalig doelman van Club Brugge en winnaar van de prijs in 2014. De doelman was twee seizoenen keeper bij blauw-zwart en won in 2015 de beker van België tegen Anderlecht...

Dit seizoen heeft Club Brugge al meerdere oud-spelers verwelkomd tijdens de Champions' Play-offs. Clinton Mata, Noa Lang en José Izquierdo waren eerder al te gast. Zondag speelt Club Brugge de bekerfinale tegen Anderlecht.