'Antwerp wil buitenlandse topclubs aftroeven voor gewezen groeibriljant Jupiler Pro League'

In een ver verleden speelde hij nog voor Zulte Waregem, nu lijkt hij helemaal doorgebroken te zijn. Al is een terugkeer naar de Jupiler Pro League ook niet uit te sluiten. Gideon Mensah zou wel eens op weg kunnen zijn naar ... Royal Antwerp FC.

Kent u Gideon Mensah nog? De 26-jarige Ghanese flankverdediger speelde in een ver verleden nog even bij Zulte Waregem, maar maakt ondertussen grote indruk in het buitenland.

Dit seizoen speelde hij bij Auxerre en ook daar heeft hij de nodige adelbrieven weten af te leveren. Los van één assist in 26 wedstrijden was hij in de verdediging een sterkhouder.

Veel interesse in Mensah

Iedereen is dan ook vol lof voor de speler. En ook diverse ploegen azen ondertussen op hem. Daarbij onder meer Porto uit Portugal en Sheffield uit Engeland. Maar er is ook Belgische interesse.

Selon @ojogo, le FC Porto aurait Gideon Mensah dans le viseur, latéral gauche de 26 ans évoluant à l’AJ Auxerre.🇬🇭🔵⚪️



Antwerp et Sheffield sont sur le coup également. pic.twitter.com/Wb7VnLU1if — Portista de França (@portista_fr) April 30, 2025

Diverse bronnen geven aan dat ook Royal Antwerp FC wel wat ziet in Mensah. Dat die de Belgische competitie kent door zijn seizoen bij Essevee? Dat kan mogelijk zeker helpen.

De flankverdediger heeft na zijn jaartje (2019-2020) in West-Vlaanderen nog gespeeld bij Salzburg, Guimaraes, Bordeaux en Auxerre. Bij al die ploegen heeft hij zeker mooie dingen laten zien.