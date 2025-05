Geen nieuwe stunt tegen Club Brugge: KAA Gent-coach Milicevic zegt klaar en duidelijk waar het mis liep

KAA Gent heeft voor de zesde keer in zeven wedstrijden verloren in de Champions' Play-offs, nu op het veld van Club Brugge. De Buffalo's kwamen nochtans op voorsprong, maar gaf die alweer te makkelijk uit handen.

KAA Gent had goede herinneringen aan zijn laatste bezoek aan het Jan Breydelstadion. De Buffalo's waren in september vorig jaar de mindere ploeg, maar ze smeerden Club Brugge toen wel een 2-4 nederlaag aan.

Gent kwam na een halfuur op voorsprong dankzij Gandelman, die ook twee keer scoorde in september, maar slikte net voor de rust de 1-1 van Vermant. Een stevige domper voor de Buffalo's, die in het kwartier na de rust volledig kopje onder gingen.

Gent slikte te makkelijk tegengoals

"We geven de 1-1 te makkelijk weg. Als we met een 0-1 voorsprong de rust in konden trekken, dan konden we met een heel ander gevoel aan de tweede helft beginnen. Een goal slikken op die manier is gewoon vermijdbaar", zei coach Danijel Milicevic achteraf.

"Club bleef na de rust doorduwen, maar kon dan wel scoren. Wij moesten gewoon veel beter verdedigen." De Buffalo's slikten in deze Champions' Play-offs al 22 tegendoelpunten, al voor de vijfde keer slikten ze drie goals of meer.

"We moeten ons nu concentreren op de wedstrijd tegen Antwerp (thuis op 11 mei, nvdr.), wat voor ons de wedstrijd van het seizoen wordt om voor die vijfde plaats te vechten. Voor de Buffalo's wordt het dan ook herbronnen de komende tien dagen.