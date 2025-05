Groeibriljant maakt keuze steeds lastiger voor Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge nam ook in de terugwedstrijd tegen KAA Gent vlotjes de maat van KAA Gent: 4-1. En daarbij mag ook Romeo Vermant opnieuw als een belangrijke schakel gezien worden. Wordt hij steeds meer dé man waar ze in Brugge mogen op rekenen?

Het was een moeilijk moment toen Gustaf Nilsson in de opwarming geblesseerd de strijd moest staken in de uitwedstrijd tegen KAA Gent.

Nauwelijks een paar weken later is de wereld helemaal anders geworden. Vermant is eens te meer dé man geworden bij de Bruggelingen.

"Wij hebben sowieso geen rangorde bij onze spitsen. We hebben wél drie verschillende types die we inzitten naargelang de wedstrijd", gaf Nicky Hayen een paar weken geleden al aan.

Ondertussen is Vermant wel al stevig aan het timmeren aan de weg bij Club Brugge. Meer en meer wordt hij dé optie om de nummer 1 te worden bij de Bruggelingen.

“Romeo zit er momenteel heel goed in. Bij ons moet je altijd klaar zijn", aldus nog Hayen daarover toen. En ondertussen heeft hij al heel andere dingen te vertellen.

Zo speelt Vermant momenteel week in, week uit heel erg goed bij Club Brugge. Ook tegen KAA Gent zorgde hij weer voor twee doelpunten. Een echte spitsengoal én een heel erg goed uitgespeelde kans. Waardoor de Bruggeling steeds meer indruk begint te maken.

Een paar weken geleden was er nog de vraag of hij met oog op volgend seizoen een transfer moest ambiëren of niet, met oog op meer speelminuten. Ondertussen lijkt hij zeker een optie om als eerste spits te kunnen fungeren.