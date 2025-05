Hij liet José Mourinho links liggen en nu lonkt de Premier League, maar KAA Gent-verdediger is héél duidelijk over zijn toekomst bij de Buffalo's

In januari toonde Crystal Palace interesse in Brown, terwijl ook Leeds United en Burnley hem al wekenlang volgen. Desondanks blijft de 24-jarige verdediger zich volledig richten op het huidige seizoen van KAA Gent.

Brown is een van de weinige Engelse voetballers van zijn generatie die zich bewust is van de voordelen van het spelen buiten de Premier League. "Het is belangrijk voor mijn ontwikkeling als speler en mens. Het nam me immers mee op een trip buiten mijn comfortzone, dus ik heb nog geen seconde spijt dat ik die stap gezet heb", vertelt de Engelsman in Transfermarkt.

"In het verleden heb ik te veel aandacht besteed aan mogelijke interesse in mij. Dat is niet goed geweest en dat doe ik nu ook niet meer. Het seizoen is nog aan de gang en er staat nog veel op het spel."

Afgelopen zomer stond Brown trouwens op de radar van Galatasaray en Fenerbahçe, en zelfs José Mourinho werd genoemd als mogelijke toekomstige trainer. Toch werd hij niet verleid door de mogelijkheid om met de Portugese coach te werken.

"Ik heb niet te veel aandacht besteed aan die geruchten. Pas wanneer er iets concreets op tafel ligt, ga ik nadenken over een mogelijke stap", aldus de verdediger.

Europees met KAA Gent

Wat betreft de toekomst van KAA Gent, is de verdediger duidelijk: een Europees ticket is niet alleen belangrijk voor de club, maar ook voor de fans. "Deze club verdient het om Europees te spelen. Het zou teleurstellend zijn als we er niet bij zouden zijn", besluit Brown.