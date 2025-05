Met veel vertrouwen naar de bekerfinale: Christos Tzolis deelt eerste prikje uit aan Anderlecht

Club Brugge heeft vertrouwen getankt met het oog op de bekerfinale van zondag tegen Anderlecht. Blauw-zwart staat ook opnieuw aan de leiding in de competitie en legt zo de druk bij Union en Racing Genk.

Na de 1 op 6 tegen Union moest Club Brugge zich herpakken en met KAA Gent kreeg het de slechtste ploeg uit de Champions' Play-offs op bezoek. De Buffalo's kwamen echter wel op voorsprong na een halfuur.

Net voor rust knalde Vermant de gelijkmaker binnen, in het kwartier na de rust liep blauw-zwart uit tot 4-1 dankzij opnieuw Tzolis en ook twee goals van Vermant. Club Brugge tankte zo heel wat vertrouwen met het oog op de bekerfinale van zondag tegen Anderlecht.

Dat was zeker het geval voor Christos Tzolis, de Griek scoorde al zijn zesde goal in de Champions' Play-offs. "Het was een complete wedstrijd van ons. We kwamen op achterstand, maar ik had wel het gevoel dat we altijd alles onder controle hadden."

Tzolis had last van de warmte en deelt prikje uit aan Anderlecht

"We hadden in de eerste helft misschien wat last van de warmte", zei de Griek opvallend. Hij speelde wel de wedstrijd uit, in tegenstelling tot Anderlecht speelde blauw-zwart niet met een B-ploeg enkele dagen voor de bekerfinale.

"Wij spelen wel om de titel te winnen, Anderlecht niet. Hun doel is dan ook volledig om die bekerfinale te winnen. Maar wij zijn het gewoon om twee keer in de week te spelen door de Champions League, we zullen klaar zijn om de beker te winnen."